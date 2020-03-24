https://static.news.ru/photo/361ec2c6-6dd2-11ea-af6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль получил приглашение на экстренный саммит G20, который будет посвящён ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мероприятие запланировано на 26 марта. Оно пройдёт в формате видеоконференции. Точное время конференции пока не определено, сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано свыше 387 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек, число выздоровевших превышает 101 тысячу.

В России число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции возросло до 495. Выздоровели 22 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что инициатива созыва саммита принадлежит Саудовской Аравии. Решение о проведении конференции наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд принял после беседы с главой правительства Испании Педро Санчесом.