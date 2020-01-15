С-400 «Триумф» С-400 «Триумф» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россию не пугают угрозы США ввести новые санкции в случае продажи Ираку ЗРС С-400. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Он отметил, что Вашингтон грозит санкциями всем, кто стремится развивать военно-техническое сотрудничество. США используют любые приёмы, чтобы навязать миру и партнёрам России в том числе подходы, которые не всех устраивают и не всегда законны.

Мы этих санкций не боимся, мы готовы им противостоять, — цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Штаты пригрозили Багдаду санкциями, если иракские власти решат приобрести у России С-400. О возможности введения ограничений заявил замглавы Госдепартамента США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ. Кроме того, американские СМИ сообщили о намерении Белого дома сократить на $250 млн размер военной помощи Ираку.

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