https://static.news.ru/photo/17a29ebc-c4f9-11e9-93a6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Осужденный на Украине россиянин Алексей Седиков попросил президента Владимира Зеленского о помиловании. Это необходимо, чтобы участвовать в обмене заключенными между Киевом и Москвой.

Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен. Я сказал да, и мне предложили написать заявление на помилование. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю, — приводит «Громадське ТВ» слова Седикова.

По данным СМИ, Седиков был осужден на Украине по статье «терроризм» за участие в конфликте Донбасса.

22 августа стали известны имена троих россиян, которых готовят к обмена удерживаемыми лицами. Это Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефёдов. По словам их адвоката, это не единственные граждане РФ, которых определили к данной процедуре. Имена и количество других участников пока не разглашаются.

О том, на кого их собираются обменивать, также не сообщается. Однако известно, что 21 августа пятерых граждан Украины, осуждённых в РФ за различные преступления, доставили в СИЗО «Лефортово». Предположительно, чтобы выдать на родину для отбывания наказания, писал «Интерфакс».

По данным центра «Мемориал», 20 августа в «Лефортово» приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

16 июля внешнеполитические советники глав государств стран «нормандского формата» — Украины, России, Германии и Франции — договорились об обмене удерживаемыми лицами. Это должно произойти в течение месяца, сообщил замглавы администрации украинского президента Вадим Пристайко. По его словам, рассматривались форматы «10 на 10» и «15 на 15».

Последний крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Тогда Украина получила 73 человек и отдала 233.

Ранее, как писал News.ru, омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту взаимодействия по возвращению граждан, удерживаемых на территориях двух стран. Договорённости удалось достичь по итогам консультаций в Москве.