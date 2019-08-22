https://static.news.ru/photo/728c9a20-c4e6-11e9-9a54-fa163e074e61_660.jpg Евгений Мефёдов (слева) Фото: Архип Верещагин/ТАСС

Суд в Николаеве отпустил россиянина Евгения Мефёдова под личное обязательство, он будет участвовать в обмене между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Валентина Рыбина.

До этого адвокат рассказывал, что планируется, что участвовать в обмене будут Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефёдов. Ранее Мефедов был освобождён под залог из-под ареста, под которым находился с 2014 года.

Рыбин не стал уточнять число участвующих в обмене россиян, а также место сбора.

Евгений Мефедов являлся фигурантом дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.

Ранее News.ru писал о том, что трёх россиян готовят к обмену на Украине.