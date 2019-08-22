Суд в Николаеве отпустил россиянина Евгения Мефёдова под личное обязательство, он будет участвовать в обмене между Украиной и Россией.
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До этого адвокат рассказывал, что планируется, что участвовать в обмене будут Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефёдов. Ранее Мефедов был освобождён под залог из-под ареста, под которым находился с 2014 года.
Рыбин не стал уточнять число участвующих в обмене россиян, а также место сбора.
Евгений Мефедов являлся фигурантом дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.
Ранее News.ru писал о том, что трёх россиян готовят к обмену на Украине.