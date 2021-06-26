Россияне задали 520 тысяч вопросов к прямой линии с Путиным

Владимир Путин 30 июня проведёт прямую линию с гражданами России. Россияне уже направили более 520 тысяч вопросов, сообщает телеканал «Россия 24».

Больше всего вопросов пришло в кол-центр — 308 тысяч, ещё 49 тысяч вопросов направлены через специальное приложение, а по СМС — более 100 тысяч.

Прямая линия стартует в полдень по московскому времени 30 июня. Её покажут шесть телеканалов, включая Первый канал и «Россию 1».

Ранее стало известно, что самой популярной темой вопросов для прямой линии стала пандемия коронавируса и вакцинация. Также россиян волнует распределение лекарств по субъектам РФ и жилищные темы.

Мероприятие пройдёт в онлайн-формате, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Аудитории в студии не будет. Отсутствие гостей связано с пандемией коронавируса. Путину помогут только ведущие, обрабатывающие перед эфиром «весь массив вопросов».

Задавать их президенту можно будет с помощью специального приложения для смартфонов. По словам Пескова, оно позволяет любому россиянину «стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом» и без посредников направить свой вопрос Путину в видеоформате или письменно.