Россияне выбрали новых губернаторов

В России завершены выборы-2021. В 21:00 закрылись все избирательные участки. Все регионы выбирали депутатов Госдумы, в некоторых также прошли выборы в местные парламенты и губернаторские выборы. Как пишет URA.RU, последние завершились без неожиданностей. И судя по уже подсчитанным голосам, второго тура ждать не стоит.

Так, в Хабаровском крае временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дягтерёв (ЛДПР) набрал 57,2% голосов. Он пришёл в регион в прошлом году на место Сергея Фургала, которого арестовали по подозрению в заказном убийстве.

В Туве Вячеслав Ховалыг от «Единой России» набрал 92,2%, в Тверской области единоросс Игорь Руденя получил 53,8% голосов. Серьёзное преимущество на выборах заработал кандидат в губернаторы в Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) — 82,6%.

В Тульской области побеждает Алексей Дюмин (самовыдвиженец) с 82,9%, в Пензенской области Олег Мельниченко от «Единой России» получил 72,5% голосов. Рамзан Кадыров набрал 99,4% голосов. А временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков («Единая Россия»), по данным ЦИК, получил поддержку 78,5% жителей региона. В Мордовии Артём Здунов («Единая Россия») заработал 79,6% голосов.

Ранее лидеры КПРФ и ЛДПР оценили выборы в России. Геннадий Зюганов заявил, что избиратель «услышал и поверил» КПРФ. В свою очередь Владимир Жириновский заявил, что его партия сделала всё «на 120%».