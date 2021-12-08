Россияне стали чаще упоминать губернаторов в соцсетях

Российских губернаторов стали чаще упоминать в соцсетях — в ноябре публикаций стало на 6% больше, чем в прошлом месяце. Так, упоминаемость глав регионов выросла с 1,28 млн до 1,37 млн сообщений, пишет Live 24 со ссылкой на данные Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Основная привлекающая внимание к властям тема — коронавирус.

Чаще всего граждане писали о мэре Москвы Сергее Собянине — 245,2 тысячи раз. На втором месте глава Чечни Рамзан Кадыров, который к тому же чаще других упоминался в позитивном ключе, — 129,1 тысячи, на третьем — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов — 52,6 тысячи.

В ноябре политиков чаще обсуждали в нейтральном контексте, в то время как негативных высказываний стало меньше на 3,8%, а позитивных — на 3%.

Больше всего россияне недовольны главой Томской области Сергеем Жвачкиным из-за сдачи местных лесов в аренду китайцам. Второе место занял Сергей Собянин и его меры по борьбе с коронавирусом. И замыкает троицу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в связи с трагедией на шахте «Листвяжная».

Аналитики отмечают, что россияне стали спокойнее относиться к коронавирусу и связанным с ним ограничениям. Также, по их мнению, пользователи всё активнее пользуются сервисом «ВКонтакте» и традиционно меньше следят за повесткой перед Новым годом.

Ранее компания Google назвала самые популярные поисковые запросы россиян за 2021 год. В категории «Что такое» первое место по количеству запросов занял «симпл-димпл», второе место досталось «митингу», а третье — «поп-иту».