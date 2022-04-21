Россияне рассказали, как ускорить спецоперацию на Украине

Более половины опрошенных россиян (54%) считают, что спецоперация в Донбассе завершится быстрее, если армия РФ усилит бомбардировки объектов и дорог на Западной Украине. При этом ровно половина респондентов высказалась за нанесение ударов «по центрам принятия решений, включая центр Киева», пишет EADaily.

22% респондентов считают , что спецоперацию не нужно искусственно ускорять и что всё идёт по намеченному плану. 12% опрошенных выбрали вариант о необходимости «перебросить дополнительные воинские подразделения и технику». Самым непопулярным оказалось мнение о необходимости провести в России частичную мобилизацию войск, к такому решению пришли всего 6% опрошенных россиян.

Опрос проводился с 18 по 21 апреля 2022 года. Проголосовали 14141 человек (допускался выбор более одного варианта ответа).

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что в эти дни Мариуполь стал второстепенным направлением, так как судьба оставшихся там радикалов решена. Сейчас всё внимание сосредоточено на самой крупной группировке националистов, что базируется в Донбассе.

Военный эксперт отметил, что результаты второго этапа спецоперации уже видны. Начала заметно меняться линия фронта, которая была статичной около месяца. Установлен контроль над важным городом Кременная в ЛНР, сломлено сопротивление ВСУ в Попасной. Наступление продвигается южнее Изюма в сторону Славянска.