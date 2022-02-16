Россияне раскритиковали заявление об их готовноcти экономить ради ДНР и ЛНР

Пользователи Instagram раскритиковали депутата Госдумы от КПРФ России Казбека Тайсаева за его высказывание о том, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты ради признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Sobesednik.ru. Столкнувшись с мнением граждан, депутат закрыл комментарии в своём аккаунте.

Не смейте трогать, вы играете в политические (игры — ред. NEWS.ru) и хотите потешить свои имперские амбиции. (Делайте это — ред. NEWS.ru) не за счёт народа, не смейте говорить об этом, вы не заработали ни рубля — ни в шахте, ни в нефтянке, вам далеко до понятия тяжёлого труда, нам свои семьи кормить нужно, не ДНР и ЛНР. Если вы все такие идейные и так голосуете ЗА, платите из своих карманов, а не из кармана народа. Народ против лишения 13-х зарплат, — приводит издание самый популярный комментарий, сейчас уже удалённый.

Продолжили россияне выражать недовольство и в YouTube, где они задаются вопросом, кто дал право решать за них, и жалуются на ничтожные зарплаты.

Ранее Казбек Тайсаев на заседании Госдумы высказал мнение, что Россияне готовы на понижение уровня жизни из-за санкций, которые могут быть наложены после признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, граждане готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника».