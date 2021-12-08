Россиянам рассказали о «главном преступлении» Горбачёва

Председатель Верховного Совета Белоруссии в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич заявил, что Горбачёв повёл себя как преступник после трагедии на Чернобыльской АЭС. Он отметил, что после этого происшествия отношения с первым президентом СССР испортились. Об этом сообщает Lenta.ru.

Когда Горбачёв пришёл к власти, когда он без бумажки отвечал на вопросы корреспондентов, я повесил его портрет у себя над рабочим столом заведующего кафедрой. Но после того как он выступил по событиям в Чернобыле и вёл себя не как глава государства, отвечающий за народ и его благополучие, а как коммунист и только потом уже как человек, я этот портрет сорвал, разорвал и выбросил в мусорное ведро, — сказал Шушкевич.

Он также обвинил Горбачева в развале СССР. По мнению политика, экс-президент пытался создать конфедерацию в условиях, когда это сделать было невозможно.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в сенате заявила, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав СССР. При этом она предостерегла Россию от вторжения на Украину. По мнению Нуланд, противостояние с модернизированной в сравнении с 2014 годом украинской армией будет стоить большой крови.