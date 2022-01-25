Политолог предрёк Германии предательство из-за позиции в отношении РФ

Берлин поддерживает сертификацию газопровода «Северный поток-2» и не продает Киеву своё оружие, из-за этого Германию могут выставить соучастником эскалации вооружённого конфликта, считает политолог Александр Сосновский. По его мнению, англосаксы и украинцы могут создать такие условия, при которых Берлин будет считаться «разжигателем войны», пишет «ПолитЭксперт».

Сейчас сложились обстоятельства, когда этот голос стал всё слышнее, причем не на уровне населения, а и на уровне политики. Если нагнетается ситуация, при которой может быть некое военное столкновение, то Германию англосаксы и Украина пытаются выставить в роли соучастника. То есть создать такие условия, при которых Берлин будет считаться чуть ли не разжигателем этой войны, — заверил Сосновский.

Он также напомнил о действиях посла Украины в Германии, который кланялся памятнику Степана Бандеры. По мнению политолога, Андрей Мельник уже годами терпит нацистское отношение властей Украины по отношению к Германии.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что позиции России и нового правительства Германии в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2» в целом схожи, а любое искусственное торможение запуска газопровода не отвечает интересам обеих стран. Сам же газопровод готов и ждёт разрешения на эксплуатацию.

