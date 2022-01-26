Россиянам объяснили, почему США не публикуют ответ по требованиям РФ

Соединённые Штаты не хотят предавать огласке свой ответ на требования России по вопросу гарантий безопасности, потому что боятся внести раскол в ряды своих союзников из НАТО, считает военный обозреватель Виктор Баранец. По его мнению, американцы предлагают своеобразные торги, а значит, переговоры могут затянуться надолго, пишет «ПолитЭксперт».

Почему американцы требуют не публиковать их ответ? По моим данным, американцы предлагают нам некоторые размены, о которых они не хотят, чтобы знали их союзники по НАТО, поскольку это внесёт раскол в НАТО. Тем не менее они предлагают некоторые торги, и наверное, мы их будем еще долго обсуждать. Но не так, как Блинкен приехал на переговоры с Лавровым с двумя пустыми ведрами. Он ничего не привёз, кроме воздуха, — высказался Баранец.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко рассказал, что Москва получила от Вашингтона ответы на некоторые из российских предложений по гарантиям безопасности. Он уточнил, что пока это произошло в устной форме. Грушко считает, что в отношениях РФ с НАТО нет позитивной повестки, вопрос о восстановлении постпредства при Альянсе не стоит.