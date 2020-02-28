https://static.news.ru/photo/abadb1f6-5a26-11ea-8263-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянам не стоит ездить в Турцию до тех пор, пока там не прекратятся антироссийские настроения. Такого мнения придерживается руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

Самая неудачная мысль — посещать эту страну, где всюду раздаются антироссийские заявления. Страну, которая ведёт боевые действия против нашего союзника — Сирии. Их боевики, так называемые протурецкие, получают боеприпасы и пытаются обстреливать наши самолёты и вертолёты, — цитирует Life.ru эксперта.

По его словам, не обязательно на российского туриста нападут в Турции, но если есть возможность перенести или отменить поездку, то это лучше сделать.

Ранее NEWS.ru писал, что напряжение между Россией и Турцией возникло после того, как несколько десятков турецких военнослужащих погибли в Идлибе в результате удара правительственных войск Сирии. В Минобороны РФ объяснили это тем, что военные находились среди перешедших в наступление боевиков. При этом, согласно предоставленным в российский Центр примирения сторон данным, их там не должно было быть. В Анкаре эти утверждения опровергают.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как сирийская авиация нанесла удар по расположению турецких войск. Военнослужащие Турции попали под удар правительственной армии САР в районе населённого пункта Бехун. Погибли несколько десятков солдат.

Власти Турции пригрозили жёстко ответить Сирии на гибель военных. Кроме того, произошедшее они назвали нападением на НАТО.