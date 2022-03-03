Meta-атака: россиян предупредили о «спецоперации» в Facebook и Instagram

В России возможна постоянная блокировка сервисов компании Meta, в частности, соцсети Facebook. Так рассказали эксперты Первому каналу, говорится в репортаже, сообщающем также о предложении главы Совета по правам человека Валерия Фадеева заблокировать соцсеть на время военной операции России на Украине. Фадеев считает, что Facebook занимает пристрастную позицию и блокирует аккаунты, рассказывающие о «преступлениях украинского режима в отношении жителей Донбасса», но при этом позволяет продвигать платные посты с «лживым контентом» о действиях Москвы.

Многие эксперты думают: учитывая происходящее, временной блокировкой может не обойтись. Они советуют пользователям перенести свои контакты в другие соцсети... Может быть, в России даже создадут сервис, чтобы это упростить, — сообщается в репортаже.

Источник NEWS.ru на одном из телеканалов сообщил, что в случае принятия решения о блокировке в России таких крупных сервисов, как Facebook или Instagram, потребуется провести информационную кампанию. Гражданам необходимо сначала объяснить необходимость закрытия доступа к популярнейшим сервисам. В репортаже Первого канала говорится о ведении в Facebook «психологической войны» против России, создании паники и распространении фейков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспертами в репортаже выступают лидер Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина (активно выступает за фильтрацию контента в Сети), гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич (находится под санкциями США и работал с предпринимателем Евгением Пригожиным), а также Владимир Зыков. Последний сообщил NEWS.ru, что в течение дня у него брали комментарии сразу несколько сотрудников государственных телеканалов.

По косвенным данным, можно судить о том, что сейчас готовится информационное поле для блокировки Facebook. Все крупные федеральные каналы сейчас звонили и спрашивали только про Facebook, про YouTube им вообще было неинтересно, — подчеркнул он.

Эксперт предположил, что принципиальное решение о блокировке уже принято и сейчас ведётся подготовка, информирование населения, создаётся негативный имидж сервисов, не исполняющих требования российских государственных органов. Зыков предложил два варианта дальнейших действий для граждан: либо заблаговременно скачать данные из соцетей, либо готовиться к обходу блокировок, подключая VPN. Однако он уверен, что второму совету последуют немногие россияне: средняя стоимость VPN составляет $10 в месяц.

Роскомнадзор начал применять меры к Facebook 25 февраля, в этот день стартовало замедление трафика соцсети. Ведомство объяснило это случаями цензуры по отношению к российским СМИ: государственному информагентству «Россия сегодня», телеканалу Минобороны «Звезда» и принадлежащим Rambler&Co сайтам Lenta.ru и «Газета.ru». Аккаунты этих СМИ были ограничены соцсетью после начала военной операции России на территории Украины.

Материнская компания Meta отказалась подчиняться Роскомнадзору и заблокировала для зарубежных пользователей Instagram и Facebook аккаунты российского госканала RT и новостного агентства Sputnik, принадлежащего «России сегодня». Роскомнадзор назвал это нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

У надзорного ведомства также возникли претензии к сервису YouTube (за блокировку за границей аккаунтов «Звезды», Sputnik и РБК), TikTok (за распространение контента о военной операции России на территории Украины) и Google Ads (за рекламу, содержащую «недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины» в ходе военной операции).

В Роскомнадзоре отрицают , что приняли решение блокировать YouTube. Однако общественный проект «Роскомсвобода» сообщил о замедлении технического домена, который использует видеохостинг. По мнению экспертов, это может означать, что либо власти пока не планируют «замедлять» YouTube, но готовятся к этому, либо что «замедление» введут уже в ближайшее время.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press