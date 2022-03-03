Meta-атака: россиян предупредили о «спецоперации» в Facebook и Instagram

В России возможна постоянная блокировка сервисов компании Meta, в частности, соцсети Facebook. Так рассказали эксперты Первому каналу, говорится в репортаже, сообщающем также о предложении главы Совета по правам человека Валерия Фадеева заблокировать соцсеть на время военной операции России на Украине. Фадеев считает, что Facebook занимает пристрастную позицию и блокирует аккаунты, рассказывающие о «преступлениях украинского режима в отношении жителей Донбасса», но при этом позволяет продвигать платные посты с «лживым контентом» о действиях Москвы.
Многие эксперты думают: учитывая происходящее, временной блокировкой может не обойтись. Они советуют пользователям перенести свои контакты в другие соцсети... Может быть, в России даже создадут сервис, чтобы это упростить, — сообщается в репортаже.
Источник NEWS.ru на одном из телеканалов сообщил, что в случае принятия решения о блокировке в России таких крупных сервисов, как Facebook или Instagram, потребуется провести информационную кампанию. Гражданам необходимо сначала объяснить необходимость закрытия доступа к популярнейшим сервисам. В репортаже Первого канала говорится о ведении в Facebook «психологической войны» против России, создании паники и распространении фейков.
Экспертами в репортаже выступают лидер Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина (активно выступает за фильтрацию контента в Сети), гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич (находится под санкциями США и работал с предпринимателем Евгением Пригожиным), а также Владимир Зыков. Последний сообщил NEWS.ru, что в течение дня у него брали комментарии сразу несколько сотрудников государственных телеканалов.
По косвенным данным, можно судить о том, что сейчас готовится информационное поле для блокировки Facebook. Все крупные федеральные каналы сейчас звонили и спрашивали только про Facebook, про YouTube им вообще было неинтересно, — подчеркнул он.
Эксперт предположил, что принципиальное решение о блокировке уже принято и сейчас ведётся подготовка, информирование населения, создаётся негативный имидж сервисов, не исполняющих требования российских государственных органов. Зыков предложил два варианта дальнейших действий для граждан: либо заблаговременно скачать данные из соцетей, либо готовиться к обходу блокировок, подключая VPN. Однако он уверен, что второму совету последуют немногие россияне: средняя стоимость VPN составляет $10 в месяц.
Роскомнадзор начал применять меры к Facebook 25 февраля, в этот день
Материнская компания Meta отказалась подчиняться Роскомнадзору и заблокировала для зарубежных пользователей Instagram и Facebook аккаунты российского госканала RT и новостного агентства Sputnik, принадлежащего «России сегодня». Роскомнадзор
У надзорного ведомства также возникли претензии к сервису
В Роскомнадзоре
С момента начала военной спецоперации заблокированными в России оказались сайты нескольких СМИ, в том числе телеканала «Дождь» (признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента), The Village, издания «Тайга инфо». От эфира была отключена радиостанция «Эхо Москвы». Основанием для блокировок стало освещение спецоперации на территории Украины: РКН