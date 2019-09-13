https://static.news.ru/photo/a181c5e6-d592-11e9-a83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Army/via Globallookpress.com

Министерство обороны России рассчитывает на заявления западных стран о неприемлемости развёртывания на их территории ракет Соединённых Штатов средней и малой дальности.

США уже начали разрабатывать подобное вооружение, передаёт РИА Новости сообщение ведомства.

Там отметили, что РФ не проводила испытаний таких ракет и не имеет их на вооружении.

В сложившейся ситуации вместо различного рода инсинуаций на тему Договора (ДРСМД. — News.ru), который был разрушен США, рассчитываем услышать от западных партнеров заверения о неприемлемости развертывания на их территории американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, — подчеркнули в Минобороны.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в ДРСМД из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий.