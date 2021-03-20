Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Болгарии

https://static.news.ru/photo/79f3b630-899e-11eb-878a-96000091f725_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии, если оно будет принято, получит зеркальный ответ. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ответим, однозначно, примем зеркальные меры в случае принятия такого решения, - цитирует РИА Новости сенатора.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что внимательно следят за расследованием в Болгарии дела в отношении лиц, которые подозреваются в шпионаже в пользу Москвы. В ведомстве отметили, что поддерживают суверенитет своего союзника по НАТО и выступают против «враждебных действий».

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить российских дипломатов нежелательными персонами в стране из-за дела о шпионаже, о котором стало известно 19 марта. Тогда в Министерстве обороны страны заявили о задержании двух военнослужащих. В ведомстве не уточнили, в пользу какой страны они осуществляли свою противоправную деятельность, однако, по данным местных СМИ, они работали в пользу России.