Россия заявила о готовности наращивать взаимодействие с Турцией

https://static.news.ru/photo/5331f512-8637-11eb-9f18-96000091f725_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва подтверждает свою готовность наращивать конструктивное взаимодействие со Стамбулом. Соответствующее заявление является частью комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со 100-летием с момента подписания между Великим национальным собранием Турции и РСФСР Договора о дружбе и братстве.

Этот документ является одной из основополагающих бумаг, которые заложили фундамент отношений между странами, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Захарова объявила, что Россия подтверждает готовность к наращиванию взаимодействия с Турцией. Речь идёт о работе по всем направлениям, подчеркнула официальный представитель ведомства, а именно: о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, реализации перспективных проектов в энергетике, промышленности и инфраструктуре, совершенствовании культурно-гуманитарных обменов и человеческих контактов.

Следование духу и принципам Московского договора, не утратившего за истекшие 100 лет свою политическую и историческую актуальность, служит залогом дальнейшего поступательного развития отношений между РФ и Турцией, — цитирует Захарову РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, оперативно-тактические учения Вооружённых сил Азербайджана, которые намечены на период с 15 по 18 марта, не создают никаких рисков для стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.