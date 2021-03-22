Россия засомневалась в возможности Киева завоевать любовь жителей Крыма

https://static.news.ru/photo/4cdb2b0e-8b5d-11eb-863e-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Представитель делегации РФ на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) Ярослав Ерёмин заявил, что Украина не добьётся симпатий от жителей Крыма, используя блокады полуострова.

Сомневаемся, что крымчане смогут забыть годы жизни «в объятиях» Киева. А введённой им транспортной, торговой, водной блокадой полуострова любовь его населения точно не завоевать, — цитирует Ерёмина ТАСС.

Он добавил, что Киев не даёт Крыму развиваться, хочет, чтобы полуостров оказался «в том плачевном состоянии, в котором он находился в период пребывания в составе Украины». Жизнь крымчан в Киеве стараются осложнить «всеми правдами и неправдами», подчеркнул Ерёмин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ущерб от водной блокады Крыма Украиной составил уже более 1 трлн рублей. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс. По его словам, сумма не является окончательной, подсчёты ещё ведутся. Учитывается перекрытие Северо-Крымского канала, затраты на добычу воды из подземных источников и её подачу, а также плачевное состояние экономики региона.