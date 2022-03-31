Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза

Россия в качестве ответной меры на антироссийские санкции внесла в черный список высшее руководство Евросоюза и запретила ему въезд в страну, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство объяснило свое решение «потворством властей ЕС укреплению русофобских и неонацистских настроений» на Украине. Отмечается, что санкции затронут ряд еврокомиссаров и начальников военных структур, а также «подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику».

В ответный российский чёрный список внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран — членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения, — говорится в заявлении.

Как говорится в сообщении МИД РФ, это решение вызвано беспрецедентными ограничениями, которые коснулись российских компаний и граждан. При этом европейские власти, как отмечается в сообщении министерства, сначала последовательно отказывались от выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине и предложенных Россией соглашений в области европейской безопасности, а затем стали вводить санкции против России. Действия стан ЕС в российском МИД назвали гибридной войной с целью заставить отступиться от жизненно важных интересов РФ.

Накануне The Wall Street Journal опубликовал материал о том, что Евросоюз приступил к изучению возможностей ужесточения санкционных ограничений против России на фоне продолжающейся военной операции на Украине. По информации издания, ЕС может ввести санкции в отношении российских банков и семей олигархов, а также усилить ограничения на использование криптовалют. В газете уточнили, что таким образом Запад форсирует давление на российскую экономику.

15 марта стало известно, что ЕС ввёл в отношении РФ четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали ряд бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.

В рамках пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС ввёл ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.