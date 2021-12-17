Россия запретила въезд семи гражданам Великобритании

Власти России запретили въезд в страну семи гражданам Великобритании в ответ на аналогичные действия Лондона, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее власти Великобритании запретили въезд в свою страну семи россиянам, их подозревают в причастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального в 2020 году.

В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации, - говорится в сообщении.

20 августа 2021 года власти Великобритании ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ России из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничительные меры подразумевают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в Великобританию. В санкционном списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. В Британии считают, что все они являются сотрудниками ФСБ России.

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске, когда ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Местные медики, обследовавшие мужчину, основным диагнозом назвали нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Причины проблем со здоровьем установить не удалось. Ядов в моче Навального омские медики не обнаружили. Позднее он был перевезён самолётом на лечение в Германию, после чего правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков сообщило, будто бы Навальный был отравлен субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».