Россия запретила прилёт или транзит самолётов, связанных с Великобританией
Анна Акимова
Анна Акимова
11:50, 25 февраля 2022
Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Россия запрещает прилёт или транзит самолётов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, сообщили в Росавиации. Накануне Великобритания ввела блокирующие санкции против «Аэрофлота». В ответ Росавиация направила авиавластям страны уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении и пригрозила зеркальными мерами.
25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полётов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полёты через воздушное пространство Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Утром 25 февраля российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров об отмене рейса SU2578 Москва — Лондон. Как сообщил авиаперевозчик, решение было принято в связи с ограничениями, введёнными британскими властями.
Пассажирам предложили на выбор вынужденный возврат денежных средств, либо возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты, — говорится в сообщении.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что Соединённое Королевство ввело блокирующие санкции против «Аэрофлота» в связи со спецоперацией России на Украине. В соответствии с ограничениями российской компании запрещены полёты в Великобританию. На это в Росавиации сообщили о возможном применении зеркальных мер.