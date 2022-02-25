Россия запретила прилёт или транзит самолётов, связанных с Великобританией

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Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине вывели из строя 118 военных объектов страны. Он отметил, что в их числе 11 военных аэродромов, пишет РБК.

В ходе проведения специальной военной операции российскими вооруженными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины, — сказал он. Таким образом, из строя были выведены также 13 пунктов...