Заместитель главы Россельхознадзора Юлия Швабаускене сообщила территориальным органам ведомства о временном запрете на экспорт всех круп. Соответствующее ограничение было введено с 20 марта.
Срок действия запрета составляет 10 дней,
По последним данным, COVID-19 в мире заражены 343,7 тысячи человек, жертвами заболевания стали около 15 тысяч, выздоровели свыше 97 тысяч. В России число случаев инфицирования достигло 438, выздоровели 18 человек. В Ивановской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 граждан.
Как сообщал NEWS.ru ранее, Минсельхоз и Минпромторг занялись формированием дополнительного пула поставщиков продуктов питания на случай, если сорвутся соглашения. Ретейлеры пересматривают логистику для оперативной доставки и выкладки товаров повышенного спроса.
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