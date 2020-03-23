https://static.news.ru/photo/1331a0d6-6d0e-11ea-8d93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press

Заместитель главы Россельхознадзора Юлия Швабаускене сообщила территориальным органам ведомства о временном запрете на экспорт всех круп. Соответствующее ограничение было введено с 20 марта.

Срок действия запрета составляет 10 дней, передаёт РИА Новости. Корректировать это правило будут особым указом рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

По последним данным, COVID-19 в мире заражены 343,7 тысячи человек, жертвами заболевания стали около 15 тысяч, выздоровели свыше 97 тысяч. В России число случаев инфицирования достигло 438, выздоровели 18 человек. В Ивановской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 граждан.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Минсельхоз и Минпромторг занялись формированием дополнительного пула поставщиков продуктов питания на случай, если сорвутся соглашения. Ретейлеры пересматривают логистику для оперативной доставки и выкладки товаров повышенного спроса.