Россия заподозрила Запад в подготовке ядерной войны

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Неготовность Запада подтвердить формулу Горбачёва — Рейгана вызывает подозрения в подготовке ограниченного ядерного конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам дипломата, в Соединённых Штатах «увлечённо и на публику» обсуждают возможность применения ядерного оружия.

Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Те, кто этим занимаются, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в своё военное планирование, — цитирует РИА Новости Рябкова, выступившего на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он подчеркнул, что необходимо подтвердить формулу Горбачёва — Рейгана о том, «что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Сделать это, по его словам, необходимо, как в двустороннем порядке, так и в более широком формате ядерной пятёрки.

В Женеве в 1985 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент Соединённых Штатов Рональд Рейган подписали документ о недопустимости ядерной войны. В нём также говорилось, что стороны не будут стремиться к военному превосходству друг над другом.

Ранее адмирал Чарльз Ричард заявил, что с момента развала Советского Союза американцы не рассматривали военный конфликт с русскими, но теперь ситуация изменилась. В своей статье для издания Военно-морского института США Ричард написал, что теперь Вашингтон рассматривает и прямой ядерный конфликт. Адмирал отметил, что все эти годы Пентагон воевал с терроризмом, а Москва и Пекин в это время начали вести агрессивную политику. Якобы обе ядерные державы бросают вызов американцам противоречащими международным нормам силовыми способами, которых мир не видел со времён холодной войны. На США он возложил роль мирового судьи, цель которого — «сдерживать агрессию» России и Китая, так как, уступив им, Вашингтон «рискует укрепить представления о том, что США не желают или не могут ответить», писал NEWS.ru.