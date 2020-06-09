Россия заняла 154 место в рейтинге миролюбия

https://static.news.ru/photo/d7cf59c6-aaf1-11ea-b27b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

В глобальном рейтинге миролюбия РФ расположилась между Суданом и Центральноафриканской республикой (ЦАР), заняв 154-е место из 163.

Авторами рейтинга выступили специалисты международного аналитического Института экономики и мира (IEP). В его основу легли три категории — «Затяжные конфликты», «Охрана и безопасность» и «Милитаризация». Согласно их докладу, по сравнению с 2019 годом позиция России осталась неизменной.

Первое место заняла Исландия, в пятёрку также вошли Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Последнюю строчку занял Афганистан. Кроме Судана и ЦАР, соседями РФ по рейтингу стали Пакистан, Северная Корея, Конго, Сомали и Йемен, передаёт Znak.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по стоимости жизни для высокооплачиваемых иностранных специалистов Москва вышла на 21-е место в мире. За год она поднялась в рейтинге на шесть позиций.