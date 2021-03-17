РФ вызвала посла в США Антонова на консультации по отношениям с Вашингтоном

https://static.news.ru/photo/5071ef2e-8747-11eb-8f19-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Российский посол Анатолий Антонов вызван в Москву для того, чтобы проанализировать перспективы отношений с Соединёнными Штатами. Об этом сообщили в МИД РФ.

В комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой подчёркивается, что РФ заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.

Посол России в Вашингтоне А. И. Антонов приглашён в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США, — сказано в сообщении.

Приурочены консультации к символическому рубежу в 100 дней нахождения у власти новой администрации во главе с президентом Джо Байденом. Захарова отметила, что «это подходящий повод постараться оценить, что у команды Байдена получается, а что не очень».

Министерство торговли США с 18 марта расширит экспортные ограничения в отношении РФ из-за инцидента с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Россия вносится в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт оружия и оборонных услуг.

С четверга при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать «презумпция отказа».

Представитель Кремля Дмитрий Песков 17 марта заявил, что шаги западных стран при введении ограничительных мер против России трудно предугадать, поэтому Москва рассматривает все возможные сценарии поведения оппонентов, писал NEWS.ru.