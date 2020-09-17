Россия выступила против заявления ПАСЕ о белорусских выборах

https://static.news.ru/photo/25835574-f8e9-11ea-93aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrian Grycuk/wikipedia.org

Россия не согласна с заявлением ПАСЕ о результатах выборах в Белоруссии и расценивает его как попытку вмешательства во внутренние дела государства. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступили представители МИД РФ.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой сказано о непризнании президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов». Также Европейский парламент не признаёт Александра Лукашенко президентом республики, так как срок его полномочий истёк 5 ноября. Парламентарии осудили действия белорусских силовиков за жестокое обращение с протестующими и поддержали требования оппозиции организовать «новые, свободные и справедливые выборы».

Кроме того, европарламентарии призвали Совет ЕС «безотлагательно ввести широкие и эффективные санкции» против всех причастных к фальсификациям на выборах, репрессиям и насилию, а также включить в санкционный список «российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко».

В МИД РФ отметили, что не могут согласиться с «предвзятыми оценками», которые содержатся в заявлении. Ведомство рассматривает резолюцию ПАСЕ как вмешательство в дела республики. Представители министерства напомнили, что Белоруссия к тому же является членом страсбургской организации.

Также в МИД высказались по поводу призыва СЕ создать международный орган, который займётся расследованием нарушений прав человека в Белоруссии. Ведомство считает его неприемлемым.

Ни Ассамблея, ни Совет Европы в целом не обладают такими полномочиями. Комиссия явно вышла за рамки своего мандата, — цитирует РИА Новости представителей МИД РФ.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Как ранее писал NEWS.ru, член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что КС ожидает получить от $3 до $4 млрд от Евросоюза на демократизацию республики. Это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.