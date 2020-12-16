Россия выступила против дублирования механизмов ВОЗ

https://static.news.ru/photo/40b8476c-3fa4-11eb-b42d-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва считает важным не допустить создания механизмов для координации борьбы с эпидемиями, которые дублировали бы Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Российская позиция заключается в том, что важно не допустить создания параллельных, дублирующих ВОЗ механизмов, претендующих на координирующую глобальную роль в сфере борьбы с эпидемиями, — сказала она.

По её словам, Россия выступает за поддержку лидирующей, центральной и координирующей роли ВОЗ в реализации усилий разных стран по защите людей от эпидемий. В связи с этим необходимо сформировать общую позицию стран БРИКС и представить её в ходе заседания исполкома ВОЗ.

Такое заявление она сделала в ходе встречи глав, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения стран БРИКС, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ планирует направить в Китай международную группу экспертов, чтобы выяснить, откуда появился COVID-19. В экспертную группу вошли представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Накануне ВОЗ сообщила, что количество выявленных на планете случаев заражения коронавирусом за неделю выросло на 4,3 млн, что стало наивысшим показателем с момента вспышки инфекции.