Россия вышлет пресс-секретаря американского посольства

https://static.news.ru/photo/b5287e46-b2fe-11eb-ab0e-96000091f725_660.jpg Ребекка Росс Фото: USEmbRuPress/twitter.com

Россия вышлет пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Представительница американской дипломатической миссии вошла в перечень из десяти дипломатов США, объявленных российскими властями персонами нон-грата. Данные меры были приняты Москвой в ответ на аналогичные шаги Вашингтона, пишет «Коммерсант».

Обширный пакет санкций соответствующего характера был введён американскими властями 15 апреля. Дипломатам из РФ дали на сборы один месяц.

21 апреля в российский МИД вызвали заместителя посла США. Он получил ноту о высылке десяти дипломатов из Москвы. В ближайшее время, как рассказали журналистам во внешнеполитическом ведомстве, будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран. В МИД пояснили, что указанные меры являются зеркальным ответом на враждебные действия американской стороны.

По поводу нахождения в списке пресс-секретаря американского посольства сотрудники МИД РФ подчеркнули, что Штаты ведут себя крайне странно, не пуская в Вашингтон человека, назначенного на пост пресс-секретаря российской дипмиссии.

Речь идёт о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива, — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона. Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом в Лондоне.