Россия вышлет помощника военного атташе при посольстве Болгарии

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Россия решила объявить персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова. Ему надлежит покинуть страну в течение 72 часов, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Такое решение принято в ответ на высылку из Софии российского дипломата, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства. Аналогичные действия болгарских властей в отношении военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве РФ там назвали ничем не обоснованными.

Как отметили в МИД, послу Болгарии Атанасу Крыстину уже вручена соответствующая нота.

Ранее болгарская прокуратура проинформировала, что гражданин РФ, обладающий дипломатическим статусом, подозревается в сборе информации военного назначения. 18 декабря он был объявлен персоной нон грата. В российской дипмиссии в ответ на это заявили, что Москва оставляет за собой право на применение ответных мер.

Это уже четвёртый за последнее время дипломатический скандал в российско-болгарских отношениях. София уже высылала российских дипломатов — двоих в сентябре, ещё двоих в январе и одного в октябре 2019 года. Всех также заподозрили в шпионаже.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ вызвал Крыстина для беседы и потребовал объяснить ситуацию с высылкой сотрудника российского посольства в Софии. После этого болгарский посол и был уведомлен об ответных мерах со стороны Москвы.