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Россия выразила протест Японии из-за попыток проникнуть в посольство

12:49, 07 февраля 2022
Россия выразила протест Японии из-за попыток проникнуть в посольство Посольство России в Японии Фото: Игорь Беляев/ТАСС
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Посольство РФ в Японии выразило решительный протест японскому МИД из-за действий праворадикалов, которые попытались проникнуть на территорию российского диппредставительства в Токио. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, группа «воинственно настроенных молодчиков» устроила потасовку с охранявшими вход нарядами полиции.

В результате в течение определённого периода въезд и выезд с территории российского загранучреждения оказались заблокированы, — отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что ультраправые организации в Японии проводят акции протеста в «День северных территорий» — так японцы называют южные острова Курильской гряды. Митингующие начали собираться у генерального консульства России в Осаке около 09:00 по местному времени. К зданию также стянулись дополнительные отряды полиции.

Представитель ультраправых организаций зачитал манифест с призывом к РФ «вернуть незаконно оккупированные острова». Позднее по кварталу, где находится здание дипмиссии, начали ездить автомобили и микроавтобусы, выкрашенные в чёрный или серый цвета и с установленными на них громкоговорителями, из которых также доносился соответствующий призыв.

«День северных территорий» отмечается в Японии 7 февраля, в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому стране отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. По данным землям до сих пор ведётся спор, так как Москва и Токио не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. В Японии считают, что все эти острова являются её «северными территориями».

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