Россия вынесет на обсуждение СЕ новые украинские санкции

https://static.news.ru/photo/8659f5d4-952f-11e9-8c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Введением санкций в отношении российских культурных и научных организаций Украина нарушила Европейскую культурную конвенцию. Москва не оставит это без последствий. Об этом заявил постпред РФ при Свете Европы Иван Солтановский.

Мы поднимем этот вопрос на предстоящих заседаниях органов СЕ, которые имеют право принимать решения о применении Конвенции в соответствии со статьёй 6, — сказал он ТАСС.

Солтановский уточнил, что Киев своими санкциями нарушил статьи 2 и 4 Конвенции. Согласно их содержанию, страны-участницы должны поощрять изучение своими гражданами языков, истории и культуры других государств, а также содействовать передвижению лиц с культурными целями и обмену предметами, которые имеют культурную ценность.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал о новых санкциях в отношении России 15 мая. Под их действие попали МГУ, Эрмитаж, Русское географическое общество и другие организации. Срок действия санкций составляет три года. Как писал NEWS.ru, постпред России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов назвал их «пещерной акцией».