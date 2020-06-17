Россия выдворила двух чехов в ответ на высылку дипломатов из Праги

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Зампредседателя фракции «Единой России» в Государственной думе Андрей Исаев заявил, что в случае принятия поправок в Конституцию парламентариям придётся изменить Трудовой кодекс, чтобы раскрыть смысл нововведений в основой закон.

В Конституцию вносится ряд общих принципов, которые, хотя она и имеет прямое действие, не могут там расшифровываться, поскольку Конституция не многотомник. Например, положение об уважении к труду, — цитирует Исаева...