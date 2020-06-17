Россия выдворила двух чехов в ответ на высылку дипломатов из Праги

Двое объявленных персонами нон-грата граждан Чехии покинули Москву. РФ ответила на высылку сотрудников Российского культурного центра в Праге.
По словам пресс-секретаря чешского МИД Зузаны Штиховой, из-за отсутствия регулярного авиасообщения между странами высланные отправились домой на автомобиле. Москву покинули директор Чешского центра в Москве и сотрудница учреждения.
Они покинули территорию России и продолжают путь в Чехию, — уточнила Штихова в комментарии РИА Новости.
17 июня истёк ультиматум российского МИДа, выдвинутый послу Витезславу Пивоньке.
Как писал NEWS.ru, российский МИД посчитал недружественными действия чешских властей, которые в начале июня выдворили из страны двух россиян. Якобы один из них попытался обвинить другого в контрабанде ядовитого вещества, чтобы свести личные счёты. По мнению чешского МИДа, поведение дипломатов угрожало отношениям с Россией.