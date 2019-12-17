https://static.news.ru/photo/1c273022-20bd-11ea-9817-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Dahnon/dpa/Global Look Press

Правительство России выделит в 2019 году порядка $17 млн из федерального бюджета на оказание помощи наиболее пострадавшим сирийским провинциям.

Средства будут направлены различным структурам ООН для реализации проектов по восстановлению системы образования САР, обеспечению доступа матерей и детей к питанию и качественным медицинским услугам, реабилитации пострадавших в ходе кризиса медучреждений.

Соответствующее распоряжение кабмина подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 14 декабря и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ предписывает МИД России уведомить о решении правительства структуры всемирной организации. Кроме того, внешнеполитическое ведомство совместно с Минфином должно согласовать порядок перечисления и использования средств.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции об оказании Сирии гуманитарной помощи. В документе подчёркивается необходимость доставки помощи во все нуждающиеся районы САР и особенно в Идлиб.