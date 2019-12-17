Правительство России выделит в 2019 году порядка $17 млн из федерального бюджета на оказание помощи наиболее пострадавшим сирийским провинциям.
Средства будут направлены различным структурам ООН для реализации проектов по восстановлению системы образования САР, обеспечению доступа матерей и детей к питанию и качественным медицинским услугам, реабилитации пострадавших в ходе кризиса медучреждений.
Соответствующее распоряжение кабмина подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 14 декабря и
Документ предписывает МИД России уведомить о решении правительства структуры всемирной организации. Кроме того, внешнеполитическое ведомство совместно с Минфином должно согласовать порядок перечисления и использования средств.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции об оказании Сирии гуманитарной помощи. В документе подчёркивается необходимость доставки помощи во все нуждающиеся районы САР и особенно в Идлиб.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен