Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

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Правительство России ввело персональные санкции против главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Список физлиц, в отношении которых приняты специальные экономические меры, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Расширенный список содержит 922 человека. Ранее данный перечень расширялся в декабре 2020 года, тогда список составили 849 фамилий.

Впервые РФ ввела специальные экономические меры против более 300 физических и 68 юридических лиц с Украины в ноябре 2018 года. В дальнейшем список расширялся. В него попали, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков. министр обороны Степан Полторак, руководитель СБУ Василий Грицак и другие.

Ограничительные меры предусматривают блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы страны.

Данное решение является зеркальным ответом на недружественные шаги Киева, который ввёл санкции после присоединения Крыма к России и в дальнейшем неоднократно расширял перечень ограничений.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ России из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Соответствующая информация опубликована в санкционном списке МИД Соединённого Королевства.