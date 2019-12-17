Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство России приняло решение о расширении списка товаров, запрещённых к поставкам в страну с Украины. Кроме того, было увеличено число граждан, к которым применяются санкции.

Теперь в РФ с Украины нельзя доставлять кукурузный крахмал, глюкозу, медицинские трубки и пробки, грелки, радиаторы отопления, котлы и части насосов. Кроме того, из России в соседнюю страну запретили возить бумагу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Список людей, на которых наложены ограничения, был дополнен двумя именами. Однако одновременно из него исключили 10 человек.

Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов включило в санкционный список семь новых российских компаний. В их число попала компания Evil Corp, «ответственная за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex». Также под ограничения попали 17 физических лиц из России и Украины, сообщается на сайте ведомства. Причиной стали обвинения в киберпреступлениях, писал NEWS.ru.

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