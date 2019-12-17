https://static.news.ru/photo/38ef0602-20d2-11ea-817f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство России приняло решение о расширении списка товаров, запрещённых к поставкам в страну с Украины. Кроме того, было увеличено число граждан, к которым применяются санкции.

Теперь в РФ с Украины нельзя доставлять кукурузный крахмал, глюкозу, медицинские трубки и пробки, грелки, радиаторы отопления, котлы и части насосов. Кроме того, из России в соседнюю страну запретили возить бумагу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Список людей, на которых наложены ограничения, был дополнен двумя именами. Однако одновременно из него исключили 10 человек.