Россия вскоре обнародует стоп-лист американцев в ответ на санкции

https://static.news.ru/photo/0df3069c-7d9c-11eb-854b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва скоро «порадует» США ответными действиями на антироссийские санкции со стороны Вашингтона. РФ не ждёт, чтобы ответить на ограничительные меры. Вскоре будет опубликован стоп-лист граждан США. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Список россиян, попавших под санкции в связи с ситуацией с осуждённым оппозиционером Алексеем Навальным, был опубликован в США 2 марта. В числе прочих туда попали директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников и другие. Также под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Захарова подчеркнула, что Россия не ждёт, чтобы «порадовать» Штаты в ответ на санкции.

Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы... Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведётся, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.

Кроме введения индивидуальных санкции в отношении конкретных лиц и компаний разведка США напрямую обвинила российские спецслужбы в отравлении Навального. Штаты потребовали, чтобы Москва задекларировала и уничтожила всю программу химического оружия.

Как ранее передавал NEWS.ru, Захарова заявила, что Россия должна сосредоточиться на действительно важных делах и не обращать внимания на «грязную топорную возню», инициаторами которой выступают США и Евросоюз, вводящие санкции.