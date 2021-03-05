Россия вскоре обнародует стоп-лист американцев в ответ на санкции

Москва скоро «порадует» США ответными действиями на антироссийские санкции со стороны Вашингтона. РФ не ждёт, чтобы ответить на ограничительные меры. Вскоре будет опубликован стоп-лист граждан США. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Список россиян, попавших под санкции в связи с ситуацией с осуждённым оппозиционером Алексеем Навальным, был опубликован в США 2 марта. В числе прочих туда попали директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников и другие. Также под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Захарова подчеркнула, что Россия не ждёт, чтобы «порадовать» Штаты в ответ на санкции.
Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы... Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведётся, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.
Кроме введения индивидуальных санкции в отношении конкретных лиц и компаний разведка США напрямую обвинила российские спецслужбы в отравлении Навального. Штаты потребовали, чтобы Москва задекларировала и уничтожила всю программу химического оружия.
Как ранее передавал NEWS.ru, Захарова заявила, что Россия должна сосредоточиться на действительно важных делах и не обращать внимания на «грязную топорную возню», инициаторами которой выступают США и Евросоюз, вводящие санкции.