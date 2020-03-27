https://static.news.ru/photo/c6ce1ea6-705d-11ea-b10a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Представители России внесли на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН новую резолюцию. Документ призывает к солидарности государств в борьбе с распространением коронавируса.

Инициатива была внесена 26 марта, говорится на сайте постоянного представительства РФ при организации. В ней содержатся предложения о признании ВОЗ лидирующей организацией в борьбе с COVID-19, согласии всех стран на сотрудничество в этом вопросе и помощь особо пострадавшим государствам. Кроме того, авторы просят отказаться от односторонних санкций в обход Совбеза ООН и торговых войн.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве обнаружили 703 пациентов с COVID-19. С 24 марта количество заболевших удвоилось.