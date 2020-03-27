Представители России внесли на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН новую резолюцию. Документ призывает к солидарности государств в борьбе с распространением коронавируса.
Инициатива была внесена 26 марта,
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве обнаружили 703 пациентов с COVID-19. С 24 марта количество заболевших удвоилось.
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