Россия ведёт переговоры о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Москве

https://static.news.ru/photo/0e430820-096d-11eb-bb98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России проводит переговоры с Арменией и Азербайджаном о сроках проведения встречи глав МИД двух стран в Москве, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Также в переговорах могут принять участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, передаёт РИА Новости.

Прорабатываются различные схемы действий, среди прочего нами предложено предоставить московскую площадку с целью организации встречи глав внешнеполитических ведомств РФ, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — заявила она на брифинге.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле армянскими военными территории Бардинского района из тактического ракетного комплекса «Точка-У».