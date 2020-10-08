Россия ведёт переговоры о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Москве

Министерство иностранных дел России проводит переговоры с Арменией и Азербайджаном о сроках проведения встречи глав МИД двух стран в Москве, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Также в переговорах могут принять участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ,
Прорабатываются различные схемы действий, среди прочего нами предложено предоставить московскую площадку с целью организации встречи глав внешнеполитических ведомств РФ, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — заявила она на брифинге.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле армянскими военными территории Бардинского района из тактического ракетного комплекса «Точка-У».
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