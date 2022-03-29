Россия в качестве ответной меры вышлет 10 дипломатов из прибалтийских стран

Россия в качестве ответной меры высылает четырёх сотрудников посольства Литвы и по три дипломата Латвии и Эстонии, сообщается на сайте МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что главам дипмиссий был заявлен решительный протест в связи с «провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств» в этих прибалтийских государствах.

Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех — посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской Канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МИД России вызвал послов из Эстонии, Латвии и Литвы в связи с решением об ответной высылке их дипломатов.

18 марта МИД Эстонии вручил российскому послу дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства РФ объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 72 часов. Как отмечалось, работники дипмиссии в Таллине «распространяли пропаганду», оправдывающую действия России на Украине. Также о решении выслать трёх российских дипломатов объявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.