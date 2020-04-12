Россия упрекнула США в перекладывании ответственности за пандемию на других

https://static.news.ru/photo/3b8e1e62-7ced-11ea-ae18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Попытки Соединённых Штатов возложить ответственность за пандемию коронавируса на других вызывают обеспокоенность. Именно это просматривается в критике в адрес Всемирной организации здравоохранения со стороны американского руководства, считают в МИД России.

На фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

В МИД пояснили, что именно в этом ключе следует трактовать обвинения со стороны американского руководства в адрес ВОЗ, которая якобы «прозевала» опасное заболевание, а по мере развития пандемии неоправданно много внимания уделяла Китаю в ущерб другим государствам.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВОЗ финансируется в основном Соединёнными Штатами, но концентрируется на Китае, и пригрозил перекрыть транши из бюджета США. По мнению президента, мировая пандемия показала неэффективность организации, а ситуация с коронавирусом в Штатах была бы тяжелее, если бы Вашингтон следовал всем рекомендациям, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, погибли свыше 112,2 тысячи, выздоровели 415,2 тысячи.

В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек. В Москве — 10 158 случаев коронавирусной инфекции, 687 человек выздоровели, 72 умерли.