При отсутствии конструктивных политических контактов между Россией и США стороны вынуждены обмениваться своеобразными посланиями, мало похожими на разумный дипломатический диалог. В последние дни российской стороне дважды пришлось отвечать на спорные инициативы США и, надо сказать, Москва в выражениях себя не сильно стесняла. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев дал гневную отповедь министру обороны США Марку Эсперу. А официальный представитель МИДа Мария Захарова прочла заочную нотацию президентам США и Франции.

В четверг, 22 августа, Константин Косачев не на шутку ополчился против министра обороны США. Российский политик не только назвал слова американца безответственными, но и публично усомнился в способности г-на Эспера вести профессиональные переговоры.

Такая манера не имеет ничего общего с ответственными переговорными позициями, которые, во-первых, должны заявляться на соответствующих профессиональных переговорах, а не с экрана телевизора, и, во-вторых, при изначальном подтверждении исчерпывающей приверженности самой цели — сохранить договор и обеспечить равный учёт позиций и интересов сторон при его последующей реализации либо модернизации, — цитирует Косачева «Интерфакс».

Константин Косачев Сергей Булкин/News.ru

По мнению сенатора, речь идёт о «типичном американском стиле», когда Вашингтон закидывает оппонентов по максимуму требованиями и условиями, оставляя при этом за собой полную свободу манёвра. Каков «российский стиль», к слову, г-н Косачев не упомянул. Неужели российские политики и дипломаты в состоянии лишь реагировать на чужие инициативы своими отповедями?

Что же так раздосадовало сенатора Косачева? Дело в том, что срок действия нынешнего договора (СНВ-3) истекает в 2021 году. И в четверг в интервью телеканалу Fox News Марк Эспер озвучил позицию Вашингтона. Он считает: если ДСНВ будет продлеваться, то США должны быть уверены, что в него включены все новые виды российских вооружений. Более того, шеф Пентагона обвинил Россию в нарушении ДРСМД — Москва, по его словам, обладает «потенциально оснащёнными ядерными боеголовками крылатыми ракетами, нацеленными на Европу».

О включении американских новейших ракет в новый ДСНВ Эспер ничего не стал говорить. Хотя тут же признал, что гиперзвуковое оружие появится в США в течение пары лет. То есть как раз к 2021 году.

Тут, кстати, можно вспомнить и о том, как в четверг, 15 августа, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в воровстве. Москва, уверен высокопоставленный американец, якобы похитила у Вашингтона некие гиперзвуковые ракетные ноу-хау. Но как россияне могли украсть у американцев то, чего у них ещё нет? Ведь Марк Эспер только что заявил, что раньше 2021 года их суперракеты не полетят. А в России ведь уже летают.

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

«Телевизионная» дипломатия по-американски не устраивает и Марию Захарову. 20 августа во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Белом доме Трамп вдруг сообщил журналистам, что подумывает о возвращении к формату G8 с участием России. Телекомпания CNN, в свою очередь, разузнала у своих источников в администрации американского лидера, что во вторник состоялся телефонный разговор президентов США и Франции, в ходе которого стороны пришли к выводу, что участие Владимира Путина в саммите G7 в 2020 году было бы целесообразным.

Мария Захарова тут же прочитала двум президентам мини-лекцию об основах дипломатии. Она объяснила Трампу и Макрону, как именно должны вестись переговоры о возможной реанимации формата G8.