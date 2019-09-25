https://static.news.ru/photo/e294d12a-dfc1-11e9-8c39-fa163e074e61_660.jpg Выступление Сергея Лаврова Фото: mid.ru

Россия считает, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не может функционировать на временной основе. Документ должен быть ратифицирован всеми странами, подписавшими соглашение.

Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на 11-й конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ. Он подчеркнул, что полноценная и сбалансированная работа механизма проверки выполнения договора возможна только после его вступления в силу, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Лавров заявил о том, что Соединённые Штаты начали размещать оружие в космосе. По его словам, в настоящее время готовится медийная кампания по подготовке почвы для полного отказа Вашингтона от ДВЗЯИ.