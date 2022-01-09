Россия — США: начало большого торга

После публикации перед Новым годом беспрецедентного варианта договора о гарантиях взаимной безопасности, предложенного Москвой в максимально жёсткой форме, США вынуждены были также публично реагировать. Тем более что ответа ждала самая широкая европейская аудитория, давно осознавшая, что рисковать Нью-Йорком ради Мюнхена американцы никогда не будут, но вынужденная ритуально следовать в штатовском кильватере.

Собственно, альтернатива вырисовывалась предельно простой: поиск, пусть и мучительный, компромисса или российские контрмеры. Гонка вооружений в маленькой Европе, риск прямого столкновения, нарастание взаимного недоверия и нервозности. И, как следствие, традиционная утечка капиталов из Старого Света в страны-убежища, включая США, обострение общего кризиса, и так усугублённого бесконечными волнами СОVID-19. И все эти «казни египетские» происходят на фоне вроде бы обещаний команды Джо Байдена на контрасте с изоляционизмом Дональда Трампа развивать и всячески укреплять союзнические отношения с европейскими странами.

Поэтому с порога отвернуть российский текст для США было политически самоубийственно. При всём отрицании права России на зону своей безопасности и на меры по обеспечению такого страховочного ареала. Именно поэтому реакция Вашингтона и свелась к заявлению, что ряд положений российского договора неприемлемы, а другие положения документа заслуживают обсуждения. Вслед за этим за океаном объявили о намерении сформировать список претензий к России, что также при всей одиозности замысла отвечает целям широкого поля для дискуссий.

pixabay.com

Иными словами, документ не был сразу отторгнут. Значит, стороны негласно обречены на долгий и временами изматывающий торг. Конечно, США не преминут организовать хор из своих доверенных сателлитов — Польши и прибалтов. Те спешно имитируют испуг и разочарование перед лицом «новой Ялты». Но такой фон не изменит самой сути основы нового раунда переговоров. Их действенность и результативность зависят от того, насколько американцы уверены в решимости Москвы поднимать градус напряжения.

Долгое время за океаном бытовала уверенность, что российские элиты не готовы рвать связи с Западом, а потому с ударным потенциалом России и её чисто пропагандистскими угрозами в НАТО особенно не считались. Заявление же заместителя главы российского МИД Сергея Рябкова о возможности нового Карибского кризиса качественно меняет ситуацию. В Москве дали понять, что прекрасно понимают характер исключительных обстоятельств, способных поставить Соединённые Штаты Америки перед необходимостью компромисса.

При этом обнародование российских требований не просто отказать Грузии и Украине в приёме в НАТО, но и прекратить любую военную активность, а также отказаться от создания военной инфраструктуры в нашем постсоветском «подбрюшье» ставит и Кремль в позицию «за нами Сталинград». Отказ от такого естественного требования гарантий нашей безопасности нанесёт непоправимый удар по престижу страны и её руководства.

Фактически речь уже идёт о том, что натовцы кое в чём уже перешли красные линии. Это ещё и сигнал и нашим либеральным соглашателям, что период попыток так или иначе понравиться Западу подошёл к концу. Иллюзий больше нет. Дашь им палец — отхватят всю руку.