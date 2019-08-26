https://static.news.ru/photo/cd03697a-c8bf-11e9-b156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с представителями Малайзии и обсудил с ними расследование причин катастрофы Boeing 777 на Украине.

Премьер-министр азиатского государства Махатхира Мохамада раскритиковал работу Совместной следственной группы из-за поспешности обвинений и политизированности. Российская сторона согласилась с этой позицией, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что США, Нидерланды и Австралия не заинтересованы в установлении реальных причин крушения самолёта MH17. По его мнению, эти страны перекладывают всю вину на Россию.

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек — граждане 10 государств. Следствие cчитает, что ракету, сбившую Boeing, доставили из России. В МИД РФ обвинения против Москвы назвали несостоятельными, а расследование — однобоким и предвзятым.