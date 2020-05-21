Россия считает невозможным продвижение «сделки века» Трампа

https://static.news.ru/photo/d1b8a9ec-93d7-11ea-a495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Россия считает, что продвижение американской «сделки века» по ближневосточному урегулированию невозможно, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

Об этом он рассказал, комментируя разговор со спецпосланником Белого дома Ави Берковицем.

Он мне позвонил и стал рассуждать, что надо продвигать «сделку века». Я ему сказал, что это невозможно. Потому что позицию палестинцев и позицию всех арабов, ЛАГ вы знаете прекрасно, — сообщил Богданов.

Спецпредставитель российского лидера добавил, что также указал на необходимость встречи «ближневосточного квартета» для обсуждения сложившейся ситуации и выхода из неё, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 млрд в экономику страны.