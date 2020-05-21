Россия считает невозможным продвижение «сделки века» Трампа

Россия считает, что продвижение американской «сделки века» по ближневосточному урегулированию невозможно, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.
Об этом он рассказал, комментируя разговор со спецпосланником Белого дома Ави Берковицем.
Он мне позвонил и стал рассуждать, что надо продвигать «сделку века». Я ему сказал, что это невозможно. Потому что позицию палестинцев и позицию всех арабов, ЛАГ вы знаете прекрасно, — сообщил Богданов.
Спецпредставитель российского лидера добавил, что также указал на необходимость встречи «ближневосточного квартета» для обсуждения сложившейся ситуации и выхода из неё,
Как писал NEWS.ru, ранее США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 млрд в экономику страны.
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