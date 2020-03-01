https://static.news.ru/photo/3ffbd2a2-5be9-11ea-8535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Президент РФ Владимр Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Сирии о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи.

Документ выпущен на интернет-портале правовой информации. Межправительственное соглашение вводит правовой базис для защиты военной корреспонденции, доставляемой фельдъегерями Министерства обороны России в воинские части, дислоцированные в Сирии. У фельдъегерей с табельным оружием до ратификации соглашения были сложности с прохождением таможенного и пограничного контроля на границе Сирии из-за пробелов в правовой базе.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Таллину нужно как можно скорее ратифицировать пограничный договор с Москвой. Кальюлайд при этом заметила, что у Эстонии нет претензий к соседним государствам, в том числе и к России.