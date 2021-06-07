Россия расширила санкции против Канады

Российские власти внесли в санкционный список девятерых граждан Канады, сообщили в МИД РФ. Москва считает их причастными к формированию антироссийской политики.
Накануне замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что режим антироссийских санкций Запада останется в силе навсегда. Нужно быть реалистами и признать это. По мнению Панкина, российская сторона, когда говорит о противодействии, должна быть готова к новым и новым санкциям. И эти очередные ограничительные меры пока не видны, однако они будут использованы, как только Запад посчитает это необходимым.