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Россия расширила санкции против Канады

20:06, 07 июня 2021

Российские власти внесли в санкционный список девятерых граждан Канады, сообщили в МИД РФ. Москва считает их причастными к формированию антироссийской политики.

Накануне замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что режим антироссийских санкций Запада останется в силе навсегда. Нужно быть реалистами и признать это. По мнению Панкина, российская сторона, когда говорит о противодействии, должна быть готова к новым и новым санкциям. И эти очередные ограничительные меры пока не видны, однако они будут использованы, как только Запад посчитает это необходимым.

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