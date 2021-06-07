Россия расширила санкции против Канады

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Президент Владимир Путин проведёт встречу с депутатами Государственной думы в связи с окончанием работы текущего созыва нижней палаты парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник.

По информации агентства, встреча состоится в Кремле 21 июня. Парламентариям направили соответствующие приглашения. Депутатам поступили приглашения на встречу с президентом РФ 21 июня в Кремле в связи с окончанием созыва...