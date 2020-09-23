Россия расширила санкции против Евросоюза

Российское Министерство иностранных дел сообщило, что РФ расширила санкции против стран Европейского союза. Число представителей европейских стран и компаний, которым запрещён въезд на территорию России, доведено до паритетного с количеством россиян, попадающих под аналогичное ограничение со стороны ЕС.
В ведомстве считают, что Брюссель игнорирует предложения Москвы о ведении предметного и профессионального диалога. Вместо этого в Евросоюзе выбирают санкции,
В последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан. Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманными и порой абсурдными предлогами, — написали в МИД.
Ранее NEWS.ru писал, что Европарламент большинством голосов принял резолюцию в связи с отправлением Алексея Навального. В документе парламентарии призвали заморозить проект «Северный поток — 2» и ввести санкции против лиц, фигурирующих в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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