Россия расширила санкции против Евросоюза

https://static.news.ru/photo/abad7a2a-fd9f-11ea-8877-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское Министерство иностранных дел сообщило, что РФ расширила санкции против стран Европейского союза. Число представителей европейских стран и компаний, которым запрещён въезд на территорию России, доведено до паритетного с количеством россиян, попадающих под аналогичное ограничение со стороны ЕС.

В ведомстве считают, что Брюссель игнорирует предложения Москвы о ведении предметного и профессионального диалога. Вместо этого в Евросоюзе выбирают санкции, говорится на сайте ведомства.

В последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан. Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманными и порой абсурдными предлогами, — написали в МИД.

Ранее NEWS.ru писал, что Европарламент большинством голосов принял резолюцию в связи с отправлением Алексея Навального. В документе парламентарии призвали заморозить проект «Северный поток — 2» и ввести санкции против лиц, фигурирующих в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.