Россия проведёт с США «серьёзный разговор» о реакции на протесты

https://static.news.ru/photo/292bb898-66f2-11eb-94e5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между Москвой и Вашингтоном состоится «серьёзный разговор» по поводу реакции Штатов на протесты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом 4 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Активисты вышли на улицу в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении в Москву после лечения в Германии и приговорили к 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

В ходе протестов по России были задержаны более пяти тысяч человек.

Представители посольства США заявили, что следят за протестами и поддерживают права граждан на свободу выражения мнений. В дипмисии подчеркнули, что российские власти стараются подавить эти права.

Как сказала Мария Захарова, у РФ и США по этому поводу состоится «серьёзный разговор».

Мы будем держать эту тему в поле зрения. Я вас уверяю, новости не заставят себя долго ждать, — цитирует РИА Новости официального представителя МИД РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, европейские и американские официальные лица намеренно уводят внимание мировой общественности от ситуации внутри своих стран, акцентируя его на несогласованных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она посоветовала им переключить внимание на свои территории, а «не пытаться способствовать раскачиванию ситуации» в РФ.