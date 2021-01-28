Россия призывает США прекратить спекуляции о применении химоружия

https://static.news.ru/photo/3b5fb588-f906-11e9-8018-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Прекратить беспочвенные инсинуации в адрес России и в кратчайшие сроки завершить программу ликвидации химического оружия призвал Вашингтон посол РФ в США Анатолий Антонов. Так дипломат прокомментировал утверждения Госдепа о реализации неких отечественных военно-химических программ.

На своей странице в социальной сети Facebook Антонов назвал высказывания со стороны представителей официальных служб США очередными спекуляциями

Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами, — написал посол.

Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия неоднократно призывала партнёров к профессиональному диалогу и обмену информацией, однако все призывы так и остались без ответа. При этом наша страна полностью ликвидировала все запасы боевых отравляющих веществ, чего не скажешь о Соединённых Штатах.

Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны, — заявил российский дипломат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил США на Ближнем Востоке со слоном в посудной лавке. По мнению российского дипломата, действия Штатов и их союзников в регионе приводят к тяжёлым последствиям для стран региона.